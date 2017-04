Fête foraine dans La Curiosité

publié le 12/04/2017 à 17:42

L'histoire des fêtes foraines

Churros, barbapapa, pommes d’amour, manèges qui font tourner la tête ça vous tente ? La foire du Trône a débuté il y a quelques jours à Paris ! C’est la plus grande fête foraine d’Europe qui accueille chaque année deux millions et demi de visiteurs. L’occasion pour nous de vous raconter l’histoire de la fête foraine avec l’écrivaine Delphine d’Azalée.

Pâques

Joyeuses Pâques ! Ce week-end les chrétiens vont célébrer la fête sans doute la plus importante de leur calendrier et les autres s’amuser à cacher des œufs dans leur jardin, mais quel est le sens profond de Pâques ? Depuis quand ces célébrations existent-elles ? C’est ce que l’on découvre avec Benoit Fidelin, rédacteur en chef actualité au Pèlerin, en partenariat avec RTL.

Les amours de la chanson française et du rock

On célèbre les amours de la chanson Française et du rock sur RTL, avec le journaliste et patron de TV5Monde, Yves Bigot

