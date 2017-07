Festival de mauvaise humeur d'Isabelle Mergault

Best of 27.07.17

Isabelle Mergault n'a pas beaucoup dormi cette nuit à cause d'un couple qui s'était retrouvé dans la chambre d'hôtel à côté de la sienne. Elle a fait du bruit elle aussi pour faire croire...

Mergault de mauvaise humeur s'en prend à Baptiste Lecaplain.

Marcela Iacub et Isabelle Mergault se prennent la tête. Mergault ne pensait pas qu'elle était végétarienne à cause de son tour de taille.

Mergault est étonnée que l'on n'est jamais fait appelle à elle pour faire du doublage. Marcela Iacub aimerait aussi, mais les autres la voient plutôt faire du doublage de films pornos.

Pierre Bénichou se met en colère contre les cartes à numéro et les commandes sur internet, il s'est fait pirater sa carte pour l'achat d'une planche à voile.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

