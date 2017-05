publié le 17/05/2017 à 12:49

"Et, action !" Ce soir, dès 19h15, place à la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Et pour succéder à Laurent Lafitte, c'est Monica Bellucci qui ouvrira, en maîtresse de cérémonie fière et concentrée, cette 70e édition du Festival de Cannes. "J'ai dit oui à ce beau moment, parce que j'ai vraiment beaucoup de respect pour le Festival de Cannes", confie-t-elle au micro de RTL. "Quand j'étais plus jeune et que je commençais à espérer pouvoir travailler en France, je regardais Cannes comme un rêve et après, mon rêve s'est réalisé".



Monica Bellucci sera donc ce soir sur la scène du Grand Théâtre Lumière, pour cette cérémonie d'ouverture. Pour ce qui est de l'objet de toutes les convoitises, la fameuse Palme d'or, c'est le joaillier de luxe Chopard, qui fournira cette année encore le trophée, qui sera, en 2017, plus étincelant que jamais. "Avec une pluie de diamants sur la palme : 167, en forme d'étoile, incrustés sur la palme, qui la font briller et la rendent un peu plus spéciale", confie la directrice internationale du joaillier.

Les plus grandes stars seront présentes pour la 70e édition du festival

Outre la Palme d'or, Chopard "en diamantera" également plusieurs stars très attendues, comme Marion Cotillard et une invitée surprise, Rihanna, qui fera sans aucun doute sensation sur le tapis rouge. La concurrence s'annonce rude donc sur les marches de Cannes. D'autant plus que parmi les autres personnalités sont attendues notamment : Uma Thurman, Robert Pattinson, Colin Farrell, Vincent Lindon, Roman Polanski, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani ou même, Clint Eastwood.