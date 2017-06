Festival de blagues avec Jean-Marie Bigard

publié le 14/06/2017 à 17:59

Une Grosse Tête dont on peut dire qu'il passe son temps à chercher des histoires.

… Jean-Marie Bigard



Une Grosse Tête qui arrive toujours rue Bayard "sans peur et sans reproche".

… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qu'on met face caméra au cinéma quand on veut nettoyer l'objectif.

… Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui dit plus facilement "merde" que "mince".

… Caroline Diament



Une Grosse Tête à qui il n'y a pas besoin de demander ce qu'il a fait hier soir, vu qu'il y avait France-Angleterre à la télé.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui n'a pas besoin de se présenter aux législatives pour faire plein de voix.

… Christophe Beaugrand



