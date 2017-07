Femmes chefs dans la Curiosité

publié le 03/07/2017 à 18:00

Pourquoi il y a si peu de femmes chefs

> A LA RECHERCHE DES FEMMES CHEFS Bande annonce VOST

On entre dans toutes les cuisines de restaurants du monde pour vous monter les femmes chefs… si discrètes et si peu nombreuses. Et c’est la réalisatrice Vérane Frédiani qui pousse ces portes pour nous avec son film qui sort mercredi au cinéma : A la recherche des femmes chef.

A la recherche des femmes chef

Les mystères et bienfaits des plantes

Plus de 17 millions de Français se passionnent pour leur jardin, et parfois leur potager, mais quels sont les secrets et les vertus des plantes ? on répond à cette question avec Matthieu Villiers, directeur de la rédaction de Science&Vie.

Tous les mystères et bienfaits des plantes sont à découvrir dans le nouveau Science&Vie 100 questions/100 réponses de l’été !

Science&Vie 100 questions réponses juillet-août 2017

les paquebots transatlantiques

Qu'était la course au ruban bleu ? qu'est-il arrivé à tous ces paquebots ? Ce soir nous vous racontons ces palais flottants et les destins tragiques des riches voyageurs et simples émigrants en route vers leur "American dream".

Rosine Lagier est l'auteur du livre Tragiques destins des paquebots transatlantiques paru aux éditions Ouest France

Tragiques destins des paquebots transatlantiques