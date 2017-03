Faune dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:23

D’une main vous caressez votre chat tout en nous écoutant ou bien au contraire, vous y êtes allergique!

Vous allez adorer connaître l’histoire qui nous lie aux chats et qui nous est racontée par Bernard Werber.



Bernard Werber est l'auteur du livre Demain les chats paru chez Albin Michel.

Demain les chats

> Télécharger LES CHATS..BERNARD WERBER Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 28:39 | Date : 28/11/2016

Connaissez-vous les 3000 espèces d’animaux qui peuplent la Capitale ?

Vous allez être étonné : il y a des faucons, des oies cendrées, des renards, des ragondins, des vers à soie, des poissons géants et pas que…Alors que nous sommes nombreux à trouver Paris polluée… on découvre que la capitale est depuis 10 ans un eldorado pour les animaux sauvages !

Pourquoi la nature est de retour en ville et quels sont les animaux qui partagent le quotidien des Parisiens ?

Notre invité le producteur et réalisateur Frédéric Fougea nous raconte tout !

Son film La plus belle Ville du Monde est sorti en DVD

Le livre La plus belle Ville du Monde est paru aux éditions de La Martinière.



La plus belle Ville du Monde

> Télécharger LES ANIMAUX DANS PARIS Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 24:51 | Date : 21/11/2016