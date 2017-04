Expressions Parisiennes et coutumes Japonaises dans La Curiosité

publié le 15/04/2017 à 12:00

Des expressions typiquement parisiennes

Ça se bouscule au portillon, je suis charrette, y'a de l'eau dans le gaz, ces expressions qui font partie de notre langage courant sont nées, dans la rue, à Paris…on découvre tous ces mots cocasses et pittoresques avec la journaliste Dominique Lesbros.

Dominique Lesbros est l'auteure du livre Ça se bouscule au portillon publié chez Parigramme



Ça se bouscule au portillon

Le Japon au fil de ses coutumes

On vous fait voyager dans un pays dont la culture est bien loin de la notre... Un pays où on aime faire la fête, se déguiser, lire des mangas et manger des sushis, ca vous parle ?

On vous fait découvrir le quotidien des japonais et leurs coutumes avec le journaliste, Matthieu Pinon.

Matthieu Pinon est l'auteur du livre Une année japonaise, immersion dans le quotidien au fil des douze mois de l'année publié aux éditions Ynnis.



Une année Japonaise

