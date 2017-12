Expressions et voyages interstellaires dans La Curiosité

publié le 07/12/2017 à 13:00

Première partie : Savoureuses expressions Françaises

On peut ramener sa fraise ou les sucrer, être une bonne poire, avoir de l'oseille ou encore raconter des salades ! Pourquoi les fruits et les légumes inspirent beaucoup nos expressions françaises ? On les emploie tous les jours sans toujours savoir ce qu’elles veulent dire ! Jean-Loup Chiflet, écrivain et éditeur, nous explique.



à lire : 100 expressions savoureuses à partager entre petits et grands paru aux éditions Le Figaro

100 expressions savoureuses à partager entre petits et grands

Deuxième partie : Voyages interstellaires

La Terre va se transformer en boule incandescente d’ici à l’an 2600, ce n’est pas un prédicateur fou qui le dit, c’est le célèbre astrophysicien Stephen Hawking, et il exhorte les Etats du monde entier à se préparer à coloniser une autre planète....Le réchauffement climatique va nous obliger à quitter la terre…Est-ce vraiment possible ? comment s'y préparer ? Et surtout, où aller ?

L’homme pourra-t-il coloniser de nouvelles planètes ? Olivier Sanguy, médiateur scientifique à la cité de l’espace de Toulouse, nous répond.



Image recomposée de Titan vu par la sonde Cassini en novembre 2015