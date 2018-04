publié le 24/04/2018 à 13:05

Quand à Paris on n’apprend pas au vieux singe à faire la grimace, à Madrid on n’apprend pas à nager à un poisson. Quand les Français ne sont pas nés de la dernière pluie, les Allemands ne sont pas arrivés en nageant sur la soupe de nouilles et les Hongrois ne viennent pas de descendre de la tapisserie ! Avec Muriel Gilbert, correctrice au Monde, on explore les expressions à travers le monde.





à lire : Quand le pou éternuera paru aux éditions Atelier Henry Dougier

