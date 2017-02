Expériences de physique dans la Curiosité

publié le 07/02/2017 à 18:00

La physique au quotidien

Pourquoi l'eau coule toujours le long de la théière et pas dans la tasse ? Pourquoi les oiseaux sur les lignes à haute tension ne sont pas électrocutés ? Pourquoi certaine bières moussent plus que d'autres ? Pourquoi le chat retombe toujours sur ses pattes ? Ces phénomènes scientifiques joyeux, drôles et curieux nous sont expliqués par deux professeurs de physique : Jean-Michel Courty et Edouard Kierlik.

Jean-Michel Courty et Edouard Kierlik sont les auteurs du livre En avant la physique, 42 phénomènes du quotidien déchiffrés publié chez Belin

En avant la physique, 42 phénomènes du quotidien déchiffrés

Tout sur le citron

Citrons verts et jaunes

La 84ème fête du citron démarre samedi à Menton, l’occasion pour les curieux que nous sommes d’en savoir plus sur cet agrume, ses bienfaits et son histoire avec

Franck Roturier, directeur des parcs et jardins de la ville de Menton.

84ème fête du citron

L'histoire de Buffalo Bill

On vous raconte l’histoire du plus grand chasseur de bisons, du héros de la conquête de l’ouest, de l’inventeur de l’indien et du cow boy, du créateur du premier grand divertissement américain le Wild West Show :Buffalo Bill !

Direction le Far-west avec Jacques Portes, auteur du livre Buffalo Bill et le Wild West Show publié aux éditions du Chêne

Buffalo Bill et le Wild West Show