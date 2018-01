Exoplanètes et records animaliers dans La Curiosité

publié le 29/01/2018 à 14:42

Première partie : Peut-on vivre sur les exoplanètes ?

Un jour peut-être les humains devront quitter la Terre....quelles sont les exoplanètes découvertes à ce jour ? sont-elles potentiellement habitables ? par quel moyen les rejoindre ?

On part en la mission dans les étoiles avec le physicien Christophe Galfard

à voir : le documentaire En quête d’une nouvelle terre qui sera diffusé le 6 février sur France 5

Deuxième partie : Les animaux de tous les records

Quel est l’animal qui dort le plus, celui qui mange le plus ? quelle bête est la plus sale ? et au contraire quelle est celle qui brille de propreté ? Quel est le plus vieil animal, et le plus grand et aussi le plus poilu ?

On organise les olympiades des animaux avec Nathalie Tordjman, journaliste spécialiste des animaux.

à lire : Les records du monde chez les animaux aux éditions Salamandre



