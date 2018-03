Euro 2016 : et à part ça ?

publié le 30/04/2016 à 12:32

Deux mouvements sont au cœur de l'actualité de ces dernières semaines : Nuit Debout, et En Marche ! d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que le pouvoir actuel les supporte encore ? C'est la première question de l'émission posée par Daniel. A ce sujet, l'avis de Philippe Bouvard est le suivant : "Pour expliquer la passivité du gouvernement devant le phénomène macron et le phénomène Nuit Debout : le choix se fait entre une grande indulgence ou un énorme embarras."

Et la nudité des animateurs à la télévision ? Qu'en pense Philippe Bouvard ? C'est une question posée par Hector. Revenons à des choses plus sérieuses : Le Journal Officiel. Nicolas interroge Philippe : Ce journal est-il le plus sérieux des médias ? Philippe lui donnera son avis : "C’est le degré zéro de la presse mais c’est aussi le seul journal qui ne parle pas de la vie privée et qui ignore le démenti, la mise au point et les procès."

À l'approche des festivités footballistiques de cet été, l'Euro 2016, Philippe, notre auditeur s'interroge : que restera t-il à la télévision pour ceux qui n'aiment pas la baballe ?

La question de la semaine : Geoffroy Didier

Philippe Bouvard interroge aujourd'hui Geoffroy Didier, candidat aux primaires républicaines fraîchement déclaré.



L'invité littéraire de samedi : le Professeur Didier Raoult

Les Français " de souche ", ça n'existe pas. Les races non plus. Depuis l'homo-sapiens, qui était déjà le résultat de croisements avec Neandertal et les autres (arrêtons de pavoiser), nous sommes les produits de métissages permanents. Et tant mieux, car recevoir des gènes extérieurs rend plus résistant ! Ne pas croire non plus que l'évolution se fait de façon régulière, uniquement adaptative, en vue d'un être plus abouti ; elle est aussi la conséquence des catastrophes, des épidémies, et même des comportements : des rats stressés en laboratoire vont transmettre des " caractères " craintifs sur 3 générations ! Quant à la sélection des meilleurs, c'est un leurre. Les meilleurs s'imposent car on se soumet à eux dans l'espoir de les imiter ; mais les plus performants, les plus spécialisés vont devenir les plus vulnérables car ils auront perdu leurs facultés d'adaptation aux nouveaux changements.

Le corps humain, de son côté, n'est pas une entité fixe. Pour une cellule humaine, on y compte 100 bactéries et 1000 virus : la médecine a fort à faire ! Sans compter que nous recevons des cellules de l'extérieur. Par exemple, une femme peut hériter de ses enfants mâles des cellules de garçon, et les transmettre...

Maintenant, pour l'avenir, il est scientifiquement impossible de le prévoir : tout est en mutation permanente, en nous, autour de nous, sur la Terre et dans le Cosmos. La mondialisation nous apportera de mauvaises choses (épidémies, etc.) mais aussi des bonnes, et la disparition de la biodiversité n'est pas définitive : on l'a déjà vue disparaître dans le passé, et renaître. On a vu des civilisations mourir, et d'autres surgir ailleurs. Des phases de créativité intenses ont souvent succédé à des périodes d'étranglement.



Le but de ce livre n'est donc pas de jouer les haruspices, ni même de démolir la genèse des religions (après tout, ironise le Pr Raoult, chacun est libre de définir comme il veut la source de l'ADN). Cet ouvrage nous incite seulement à nous appuyer sur les données vérifiées de la science pour éviter les caricatures anxiogènes du discours ambiant ainsi que leurs dangers, pour notre santé tant physique que morale et mentale.

Les petites nouvelles...

Petit panorama de l'actualité, mais avec l’œil rieur de Philippe Bouvard. Au menu de ce samedi : le gouvernement chinois qui recommande la préférence nationale en matière amoureuse, Angela Merkel qui n'a pas payé les cotisations de son parti depuis plusieurs années et cet étrange conseil : pour préserver ses capacités cognitives, il ne faudrait plus travailler que 25 heures par semaine à partir de 40 ans.

Le regard de Bernard Mabille...

Découvrez aujourd'hui le regard de Bernard Mabille, sur un parcours touristique un peu particulier qui s'arrête notamment à Tchernobyl.

