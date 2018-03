Eugène Delacroix dans La Curiosité

publié le 29/03/2018 à 13:30

Le 29 mars, le musée du Louvre, en partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New York, consacre une exposition retraçant la carrière artistique d'Eugène Delacroix.

Avec Bernard Merigaud de Télérama et Côme Fabre, commissaire de l’exposition nous vous racontons le parcours de cet artiste, devenu chef de file du romantisme, auteur de la célèbre Liberté guidant le peuple.





À voir : Exposition Eugène Delacroix, La fureur de peindre au Musée du Louvre à Paris.

Télérama Hors-Série Delacroix