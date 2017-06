publié le 11/06/2017 à 12:30

Stéphane, aide-soignant en milieu hospitalier, aimerait connaître l'avis de Philippe sur la désertification médicale.

La jeune Arlette interpelle ensuite le jeune Philippe Bouvard sur la mode : qu'est-ce qui fait et qui défait les modes ? Sandrine habite Antibes Juan-les-Pins et souhaite discuter avec Philippe des plages privées et publiques. Enfin, Daniel pose cette question : faut-il conserver les langues régionales ?





Et si vous repassiez votre certificat d'études ?

Le magazine "Historia" a soumis à des Français quelques questions du certificat d'études d'histoire. Eric Pincas, rédacteur en chef du magazine nous donne rend les copies !

