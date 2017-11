Estelle Lefébure dans A La Bonne Heure

publié le 10/11/2017 à 12:30

Écoulés à plus de 70 000 exemplaires et traduit pour le marché anglophone, les deux premiers livres d'Estelle Lefébure se sont vendus comme des petits pains ! Forte de ce succès, l'ancien mannequin revient aujourd'hui avec le troisième tome de sa collection Orahe.



Intitulé Le bien-être pour les enfants, cet ouvrage propose pour chaque âge : des recettes maison faciles et gourmandes, des conseils éducation, santé et bien-être mais aussi des exercices de yoga et de méditation. Un livre bourré d'astuces de maman et de coups de cœur, pour partager le bien-être et s'épanouir en famille.



"Orahe - Le bien-être pour les enfants" d'Estelle Lefébure (Flammarion)

"Bébé Enfant Adolescent. Mes secrets pour s’épanouir en famille. Comment partager le bien-être avec ses enfants ? Pour rendre ses enfants heureux, il faut être un adulte heureux. À travers la nutrition, la santé, l’éducation, le yoga et la méditation, je vous propose des pistes pour vivre en harmonie. Un mode de vie accessible à tous pour savourer son quotidien comme une parenthèse enchantée." - Estelle Lefébure

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande