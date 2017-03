Espionnage dans la Curiosité

publié le 21/03/2017 à 19:19

Les espions de la Seconde Guerre Mondiale

C’est une guerre secrète dont on va parler…Des femmes et des hommes de l’ombre qui ont joué un rôle majeur pendant la seconde guerre mondiale, et pourtant on ne connaît pas leurs noms, on vous raconte l’histoire de ces espions qui ont œuvré sur le sol français, avec Guy Lagache, directeur de l’information et des magazines sur C8, et l’historien Olivier Wievorka



Retrouvez le documentaire Alliés contre nazis, dans les secrets de la guerre des espions dans l'émission Histoire interdite présentée par Guy Lagache demain sur C8.

Olivier Wievorka est l'auteur du livre Une histoire de la Résistance en Europe occidentale publié chez Perrin.

Une histoire de la Résistance en Europe occidentale

Secrets d'alpiniste

On va découvrir ensemble la vie à très haute altitude avec un alpiniste qui a tout vécu sur l’Everest... Comment réussit-on de telles ascensions ?

La montagne est sans foi ni loi, c’est elle qui décide. A très haute altitude, elle est apporte son lot de bonheur et de malheur.

Jean-Michel Asselin, journaliste et passionné d’alpinisme, nous fait découvrir cette vie si particulière à plus de 5000 m d’altitude.

Jean-Michel Asselin est l'auteur du livre On ne vit pas au sommet, chroniques de montagnes publié aux éditions du Trésor

On ne vit pas au sommet, chroniques de montagnes

Pocahontas

Elle a disparu il y a 400 ans.Qui était Pocahontas cette princesse amérindienne qui a inspiré les histoires de Walt Disney ? Comment, pourquoi est-elle devenue une icône de la culture américaine ?

Un destin incroyable raconté par la journaliste Florence Monteil du magazine Notre Temps.

Notre Temps avril 2017