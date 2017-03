Espace dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:19

La pollution spatiale, on ne la voit pas, on ne l'imagine pas et pourtant elle menace les satellites de télécommunications et donc notre quotidien.

On vous raconte pourquoi c'est l'état d'urgence au-dessus de nos têtes avec Christophe Bonnal, expert au Centre National des Etudes Spatiales

Christophe Bonnal, publie Pollution spatiale chez Belin.

Pollution spatiale

> Télécharger LA POLLUTION SPATIALE Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 29:04 | Date : 08/09/2016

Des mathématiciennes, des ingénieures oubliées parce qu’elles étaient des femmes et qu’elles étaient noires… A la NASA, on les surnommait les « ordinateurs de couleur »…

Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson, et des dizaines d’autres femmes ont participé la conquête spatiale, pour raconter ces destins fabuleux nous recevons l’écrivain et historien, Claude Ribbe,



à lire Hidden figures de Margot Lee Shetterly dont l'adaptation cinématographiques Les figures de l'ombre sorti en février 2017.

Hidden figures

> Télécharger LES FEMMES NOIRES OUBLIEES DE LA NASA Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 27:43 | Date : 11/10/2016