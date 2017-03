érotisme dans la Curiosité

publié le 24/03/2017 à 18:00

Expressions érotiques

L'affaire est dans le sac, être sur la brèche, n'y voir que du feu, vous utilisez ces expressions régulièrement…saviez-vous qu'elles ont une origine coquine, érotique, c'est ce que l'on va découvrir avec Bérangère Baucher, éditrice et lexicographe pour le Robert.



à lire 200 drôles d'expressions érotiques que l'on utilise tous les jours sans le savoir publié aux éditions le Robert



200 drôles d'expressions érotiques que l'on utilise tous les jours sans le savoir

Les rats

ils nous dégoûtent, sauf quand ils inspirent les dessinateurs de Disney, et pourtant, ils sont rusés et sociables, on vous fait découvrir les rats, les vrais rois de Paris ! On estime qu’ils sont deux fois plus nombreux que les habitants de la capitale !

Pour nous raconter les rats, nous recevons Zineb Dryef qui est pourtant musophobe !

Zineb Dryef est l'auteure du livre Dans les murs paru aux éditions Don Quichote.



Dans les murs

Born to be alive : un tube à vie !

Born to be alive, c’est le tube disco de l'été 79, il continue de nous faire danser et planer…

Cette chanson a changé notre vie et celle d’un homme, son compositeur, son interprète, Patrick Hernandez auteur du livre Alive paru aux éditions De Mareuil.



"Alive !" de Patrick Hernandez aux éditions Mareuil