Eric Laugérias de retour dans les Grosses Têtes

publié le 15/03/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui tourne 7 fois sa langue dans sa bouche en même temps qu’elle parle.

…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui a commencé par des transats en Bretagne et continue dans un transat à Papeete.

… Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête qui continue à prêter sa plume à des canards.

… Franz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête qui garde le Nord dans son cœur et qui reste à l’Ouest sur les questions.

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui contrairement au PSG, reste le meilleur en ligue des questions.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui cumule plus de 10 ans de Grosses Têtes et qui fait son retour dans le Grand Studio.

… Eric Laugérias



Eric Laugérias Crédit : Sébastien Boué / Abaca Press

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

