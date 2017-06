Eric et Quentin: "Le petit journal aurait dû changer de nom"

publié le 18/06/2017 à 12:05

Honnêtes mais toujours élégants. Eric et Quentin, découverts dans le Petit Journal version Yann Barthès sur Canal+, font aujourd'hui un état des lieux de leur ancienne maison au micro d'Eric Dussart et de Jade: "On tient à cette chaîne, on a été élevés, on a grandi avec. Il y a beaucoup de gens là-bas qu'on connaît, avec qui on a travaillé. Je pense que c'est un peu dur de juger après coup" estime Eric. Et d'ironiser sur les choix récents des dirigeants du groupe: "Je trouve que c'est un excellent choix William Leymergie, ça rajeuni un peu, ça va apporter un vrai truc (William Leymergie arrive dans la case de la mi-journée sur C8), Jean-Pierre Elkabbach c'est pas mal, il y a un vrai renouvellement, c'est un pari sur la jeunesse" lancent-ils en coeur. Plus sérieusement, Quentin regrette le manque de créativité de la chaîne: "Ce qui est dommage, c'est que Canal+ ne découvre plus de nouveaux talents. C'était quand même la particularité de cette chaîne" déplore-t-il. Quant au Petit Journal, les deux humoristes regrettent que la marque ait survécu: "Ils n'auraient pas dû garder le nom. C'est dommage. C'est pas le Petit Journal (...) ils auraient pu appeler ça le Eldin Show ou le Eldin c'est fou ou le Eldin déglingo."



Leur regard amusé sur la télévision s'étend à tous les programmes de la semaine à venir. Et c'est le sujet de départ de leur premier film Bad Buzz, sur les écrans dès mercredi prochain. D'ailleurs, quelles sont les émissions qui ont fait le bad buzz ces dernières années ? Eric et Quentin devront reconnaître leur générique dans le Jukebox RTL. Serez-vous plus véloces qu'eux ?

Rendez-vous pour une émission exceptionnellement plus longue dès 13H sur RTL et jusqu'à 14H. Heure à laquelle vous retrouverez le replay en ligne.



Excellent dimanche (très) ensoleillé à l'écoute de la télé sur RTL !