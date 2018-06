Eric Elmosnino et François Berléand dans A La Bonne Heure

Le vrai ou faux d'Eric Elmosino et François Berléand

publié le 01/06/2018 à 12:30

Ils ne se quittent plus ! Après le théâtre, Eric Elmosnino et François Berléand se donnent la réplique dans Je vais mieux de Jean-Pierre Améris. Sur les onze films qu'il a réalisés, ce long métrage est la troisième comédie du cinéaste, après Les Émotifs anonymes et Une famille à louer. Si ces deux derniers étaient issus de scénarios originaux, Je vais mieux est adapté du roman du même nom écrit par David Foenkinos. Il est en salles depuis le 30 mai.

"Je vais mieux" de Jean-Pierre Améris, avec Eric Elmosnino et François Berléand

L'histoire : Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller mieux ?



> "Je vais mieux" - Bande-annonce

Reprise de "Ramsès II" au théâtre

Les deux comédiens sont également de retour sur les planches ! Eric Elmosnino et François Berléand, toujours accompagnés par Evelyne Buyle, reprennent la pièce Ramsès II de Sébastien Thiery. Mise en scène par Stéphane Hillel, le spectacle se jouera jusqu'au 17 juin prochain au Théâtre des Bouffes Parisiens pour 30 représentations exceptionnelles.

Reprise de la pièce "Ramsès II" avec notamment Eric Elmosnino et François Berléand

L'histoire : Jean et Elisabeth s’apprêtent à recevoir leur fille et son mari dans leur maison de campagne. Bénédicte et Matthieu, qui rentrent d’un voyage en Egypte sont donc attendus pour le déjeuner... Mais le mari arrive seul. Pourquoi sa femme n’est-elle pas avec lui ? Matthieu, qui a un comportement très étrange, est incapable d’expliquer l’absence de sa femme. Où est Bénédicte ? Qu’a t’il à cacher ? Pourquoi cette famille, qui semblait aussi indestructible que la pyramide de Kheops, s’effondre t’elle brutalement ? Les grandes constructions, aussi solides soient elles, gardent quelques fois leur part de mystère...



> "Ramses II" - Bande-annonce

