Eric Cantona dans A La Bonne Heure

publié le 14/11/2017 à 12:30

C'est un objet dont il ne s'en sépare jamais ! Le 1er novembre dernier, Eric Cantona a publié Mon carnet chez Flammarion. Dans ce cahier, l'ancienne star de Manchester United y note ses pensées et sa vision sur le monde qui l'entoure.

"Mon carnet" d'Eric Cantona (Flammarion)

Le livre sortira également le 16 novembre chez Weidenfeld & Nicolson dans une version anglaise et s'intitulera My notebook.

Eric Cantona a toujours eu la fibre artistique, sur les terrains de foot comme en dehors. passionné par la peinture et la photographie depuis son plus jeune âge, il s'est récemment mis à écrire, dessiner et annoter ses pensées sur des petits carnets moleskine.

Ce livre est donc le reproduction de ses carnets. A travers 90 dessins inédits, au trait faussement naïf, le "King" évoque aussi bien l'amour, la mort que l'absurdité de notre société. Il pointe nos paradoxes existentiels, nos contradictions métaphysiques avec des jeux de mots bien plus profonds qu'ils n'y paraissent. Destiné à tous les publics, ce carnet est aussi beau que drôle, poétique que philosophique.

