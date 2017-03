Environnement dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:24

Nettoyer les mers, c’est le défi que s’est lancé le navigateur Yvan Bourgnon, avec son projet de construction d’un bateau aspirateur de déchets…

Un bateau que vous pouvez aider à construire en allant sur le site The sea cleaners

"Le Manta", le futur bateau d'Yvan Bourgnon pour collecter les plastiques

YVAN BOURGNON..MANTA LE SEACLEANER

C'est un scénario qui fait froid dans le dos. Alors qu'en Sibérie est réapparu à l'été 2015 le terrifiant bacille de l'anthrax, jusque-là prisonnier des sols gelés, le réchauffement climatique va-t-il venir faire fondre la banquise et libérer des milliers de virus et de méthane ?

Emilie Rauscher, journaliste au magazine Sciences et vie, nous éclaire sur le permafrost et sur les risques liés à la fonte des glaces.

La banquise en Norvège

LE PERMAFROST