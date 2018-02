publié le 17/02/2018 à 20:34

Quels talents vont rejoindre les artistes déjà sélectionnés par le jury ? De nouveaux candidats ont eu une chance de séduire Zazie, Pascal Obispo, Florent Pagny ou Mika. TF1 diffuse ce samedi 17 février un nouvel épisode de The Voice, et le quatrième consacré aux auditions à l'aveugle. Nouveau venu cette saison, Pascal Obispo semble faire l'unanimité auprès des talents, des jurys comme des téléspectateurs.



Pour ce quatrième prime, TF1 a déjà fait découvrir, en avant-première une voix subtile qui a littéralement bouleverser nos coachs. Ce talent encore inconnu a interprété Jealous de Labrinth. Un autre candidat devrait surprendre aussi les jurys avec une interprétation magistrale de México, la chanson d'opérette de Luis Mariano.

La semaine dernière, c'est la timidité presque maladive de Ritchy qui avait réussi à emporter le jury. Le jeune homme avait chanté Baby Can I Hold You de Tracy Chapman, dans une interprétation pleine de douceur et de retenue. Au total, 18 candidat(e)s rejoindront l'aventure The Voice, un an après le sacre de Lisandro Cuxi.

Suivez en direct le nouvel épisode :

20h55 - La semaine dernière, c'est la timidité presque maladive de Ritchy qui avait réussi à emporter le jury. Tout droit de Wallis-et-Futuna, cet ouvrier en bâtiment d'1m86 et de 125 kilos cachait une grande réserve, gardant sa main dans la poche sur scène. Le jeune homme avait chanté Baby Can I Hold You de Tracy Chapman, dans une interprétation pleine de douceur et de retenue.



20h30 - Bonsoir et bienvenue pour cette soirée consacrée à la quatrième salve des auditions à l'aveugle de la saison 7 de The Voice.