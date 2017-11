publié le 22/11/2017 à 21:21

Ce mercredi 22 novembre sera décisif dans Nouvelle Star. En effet, le quatrième prime time sera aussi le dernier durant lequel les téléspectateurs et téléspectatrices verront les auditions, avant de basculer sur les épreuves du théâtre. Paris, Bordeaux, Marseille et Lyon ont vu défiler des chanteurs à la recherche du petit coup de pouce qui les fera bondir vers le succès.



Parmi les nombreux artistes qui tenteront leur chance, il y en aura peut-être un ou une qui bénéficiera du "Star pass", le précieux sésame qui propulse l'heureux ou heureuse élu(e) directement en finale.

Benjamin Biolay, Nathalie Noennec, Cœur de Pirate et Dany Synthé devront sans doute parfois négocier afin d'arracher un "oui" qui bénéficiera à leur chouchou. Les places valent cher, la tolérance à l'erreur moindre et l'exigence élevée.

Suivez le cours des dernières auditions

22h12 - C'est parti pour la première épreuve... Il faudra chanter, une chanson apprise peu de temps auparavant



22h06 - C'est fini pour les auditions... Place à 3 jours d'épreuves à l'Élysée Montmartre. Avec un niveau d'exigence revu à la hausse.



22h03 - C'est ok pour Xavier, rattrapé par la volonté de Coeur de Pirate et Dany Synthé de le voir continuer... Une seconde chanson convainc Benjamin Biolay



21h57 - Xavier, 29 ans et mécanicien, se propose de chanter Un coup de soleil de Richard Cocciante



21h54 - "STAR PASS" pour le duo prometteur... Le jeu est joué jusqu'au bout et les deux stars font un tour en coulisses afin de voir les autres participants et participantes



21h51- Le duo star se lance dans La vie ne vaut rien... Un morceau de Souchon



21h42 - SURPRISE ! Vianney et Alain Souchon viennent auditionner en duo... À suivre après la pub



21h39 - "Arrête les vibes", le supplient Dany Synthé et Benjamin Biolay. Mais tous concèdent qu'il chante très bien. De l'allure, de la voix, il file à Paris.



21h37 - Hyper looké (lunettes, chemise, bretelles, nœud papillon), tout est travaillé. Et la voix est là. Son père pleure en coulisses, les jurys vont-ils adhérer ?



21h35 - Blend'Art se présente et chantera du gage, Pense à moi



21h31 - Ce sera "non" pour Amaury, qui ne colle pas à ce que recherchent les jurés



21h27 - À Bordeaux, Amaury, un candidat atypique se présente... Moustache, nœud papillon et une pure formation lyrique et une chanson issue de L'étrange Noël de Monsieur Jack pour son audition.





21h24 - Camisa Negra (Chemise Noire) se présente devant l'impitoyable quatuor et reprend DKR du Booba... Et ça passe sans problème



21h20 - Martin fait l'unanimité, sauf pour son nom de scène. Il passe vers la prochaine étape.



21h17 - Martin aka Lake Falks, démarre cette soirée avec une reprise d'Un peu plus près des étoiles de Gold

21h10 - C'est parti pour les dernières auditions de la "Nouvelle Star"