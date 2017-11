publié le 08/11/2017 à 21:05

Le deuxième prime time consacré aux auditions de Nouvelle Star sera-t-il aussi riche en émotion que le premier ? Shy'm, qui sera plus que jamais auprès des candidats et candidates stressés avant le passage devant un jury certes bienveillant mais qui ne saurait baisser ses standards après les belles surprises entrevues lors de la première émission.



Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon. De quelle ville sera issu le prochain grand talent de la chanson ? D'où viendra le prochain prodige qui aura fait l'unanimité au point de bénéficier d'un "Star Pass" l'envoyant directement parmi les 15 finalistes ?

Après les larmes de Cœur de Pirate devant Yadam et la découverte du caractère de chacun des jurés, globalement peu enclins à être cassants, ce deuxième numéro de la saison du retour du télé-crochet devrait livrer d'autres enseignements.

Le déroulé de la soirée

21h55 - Danny, 32 ans, poète et qui travail dans un restaurant vegan, se présente devant les jurés et jouera La foule de Piaf et du Bob Marley



21h53 - Place aux candidats et candidates de Paris



21h45 - Le délicieux accent anglais convainc aussi bien sur Clapton que sur Charles Trenet. C'est 4 "oui"



21h40 - Après un passage rapide sur plusieurs candidats adoubés, voici Georges qui chante sur du Eric Clapton. Son Change the World séduira-t-il ?



21h32 - Ce sera 4 "non" pour Mickaël



21h29 - Mikaël, 30 ans, se lance dans Dis lui de Mike Brant... Une version salsa qui fait danser le public



21h24 - "STAR PASS" pour Azza





21h22 - Sa chanson en arabe transpire l'émotion... Le père accompagne sa fille en chanson en coulisses



21h20 - Mon amie la rose, de Françoise Hardy fait un effet certain, les larmes montent pour Cœur de Pirate



21h19 - Azza, 23 ans vient de Paris mais est originaire de Marseille. Toute sa famille est là pour la soutenir... Elle va chanter en Français et en Arabe



21h16 - Benjamin Biolay dégaine un S pour le "Star Pass", Silas obtient 4 "oui" et file vers Paris



21h14 - Très à l'aise, faisant applaudir les jurés pour accompagner sa prestation, il séduit Shy'm qui lâche un : "C'est mieux que moi"



21h11 - Silas, 18 ans, ouvre le bal de cette soirée... Il explique s'être vu en rêve devant le jury. Il interprétera Et alors ! de Shy'm, qui semble ravie et honorée de ce choix



21h10 - On débute par Marseille, où 3.000 personnes sont venues auditionner

21h05 - C'est parti pour la deuxième vague d'auditions