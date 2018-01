Emmanuelle Devos et Pierre Arditi dans A La Bonne Heure

publié le 30/01/2018 à 12:30

Ils avaient déjà collaboré ensemble en 2008 dans la pièce Tailleur pour dame. A partir du 2 février prochain, Emmanuelle Devos et Pierre Arditi se donneront de nouveau la réplique au Théâtre Édouard VII dans une oeuvre d'Israël Horovitz intitulée Quelque part dans cette vie. Adapté par Jean-Loup Dabadie, le spectacle est mis en scène par Bernard Murat.

"Quelque part dans cette vie" d'Israël Horovitz

L'histoire : Gloucester, petite ville portuaire des États-Unis. Jacob Brackish (Pierre Arditi), vieille terreur du lycée local où il a enseigné toute sa vie la littérature anglaise et l’histoire de la musique, vit reclus avec sa radio pour seule compagnie. Kathleen (Emmanuelle Devos) débarque, telle une tempête, dans cet univers désolé. Grâce à elle, la vie revient et ces deux êtres, qu’a priori tout oppose, vont se rencontrer... Mais pourquoi vient-elle ? Vraiment... ?



Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



