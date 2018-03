publié le 10/03/2018 à 14:12

Séparée de William "Mack" Knight depuis novembre 2017, Emma Watson aurait retrouvé l'amour, selon les informations de plusieurs tabloïds britanniques. Ces derniers affirment que l'actrice et militante féministe et Chord Overstreet, révélé dans la série Glee, seraient en couple.



Tout s'est emballé quand les deux protagonistes ont été aperçus ensemble à la soirée post-Oscars organisée par Vanity Fair, dans la nuit du 4 mars dernier. Le Daily Mail a publié, sur son site, plusieurs photos où l'on voit Emma Watson et Chord Overstreet quitter la soirée ultra-select avec un groupe d'amis communs. Le tabloïd souligne d'ailleurs que l'interprète d'Hermione dans la saga Harry Potter portait la veste de smoking de l'acteur sur les épaules.

Ce n'est pas la première fois que le couple est aperçu ensemble. Déjà en février dernier, ils avaient été photographiés alors qu'ils prenaient un verre ensemble dans un bar de Los Angeles, après avoir assisté au concert du chanteur Nathaniel Rateliff & The Night Sweats.

Emma Watson reste très discrète sur sa vie privée et s'était expliquée dans les colonnes de Vanity Fair. "Je veux être cohérente. Je ne peux pas parler de mon petit ami dans une interview, et ensuite demander aux gens de ne pas me prendre en photo quand je suis en dehors de chez moi. On ne peut pas tout avoir."

Chord Overstreet, un artiste multiple

À 29 ans, Chord Overstreet a été révélé au grand public en interprétant Sam Evans dans la série musicale Glee. Acteur, musicien, chanteur et danseur, l'Américain a notamment assuré les premières parties de Demi Lovato et Nick Jonas, lors de leur tournée commune, rappelle Madame Figaro.



L'artiste est aussi connu pour ses conquêtes, souvent célèbres. Il a ainsi été en couple avec la sœur de Demi Lovato, Dallas, Rummer Wills (fils de Bruce) ou encore les actrices Emma Roberts et Ashley Benson.

L'acteur Chord Overstreet, révélé dans la série "Glee" Crédit : Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP