Emission Spéciale Hommage à Johnny Hallyday dans A La Bonne Heure

publié le 06/12/2017 à 14:06

Johnny Hallyday est mort. Sa femme Laeticia Hallyday a annoncé son décès dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre 2017. Âgé de 74 ans, l'interprète du tube Allumer le feu" se battait depuis de longs mois contre un cancer du poumon. Aujourd'hui, la France pleure l'artiste et de nombreuses célébrités lui rendent hommage sur l'antenne de RTL mais aussi sur les réseaux sociaux.



A cette occasion, RTL a bouleversé ses programmes. Ce matin, Stéphane Bern, Vincent Perrot et Monique Le Marcis, programmatrice emblématique d'RTL, ont recueilli à l'antenne les témoignages des auditeurs. L'émission était ponctuée de chansons et d'interviews de "l'idole des jeunes".

Johnny Hallyday, en février 2016 Crédit : BERTRAND GUAY / AFP

