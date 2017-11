Elvis et Père Noël dans La Curiosité

publié le 29/11/2017 à 13:00

Première partie : Portrait d'Elvis Presley

Rockeur parmi les rockeur, star adulée, Elvis Presley est mort il y a 40 ans dans la nuit du 15 au 16 Août 1977… Le King avait 42 ans.

On retrace la face B de son destin avec le journaliste Patrick Mahé.



à lire : 100 jours avec Elvis paru aux éditions Cherche-Midi

100 jours avec Elvis

Deuxième partie : Lettres au Père Noël

C'est enfin le moment d'envoyer nos lettres au père Noël ! Mais qui reçoit et lit les lettre que nos enfants et petits enfants envoient au père noël ? A t-on une réponse ? Nos vœux seront-ils exaucés ?

On pousse les portes du secrétariat du Père Noël en compagnie de Jean-Pierre Guéno.



à lire : Cher Père Noël ! publié aux éditions Télémaque.



Cher Père Noël !