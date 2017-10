Effets spéciaux et politique dans La Curiosité

publié le 25/10/2017 à 13:13

Première partie : Les secrets des effets spéciaux

Si vous avez vu Blade Runner 2049 ou Rogue One, vous avez été époustouflé par la qualité des effets spéciaux, mais comment fabrique-t-on de tels effets ? C’est à Pascal Pinteau que l’on pose la question, journaliste, scénariste, concepteur de trucages,membre du Comité scientifique de l’exposition à la cité des sciences de la Villette à Paris Effets spéciaux, crevez l’écran.



à voir : L’exposition Effets spéciaux, crevez l’écran à la cité des sciences de la Villette à Paris jusqu’au 19 août prochain.

Effets spéciaux, crevez l'écran

à lire : Effets spéciaux 2 siècles d'histoire d'histoire paru aux éditions Bragelonne.

Effets spéciaux deux siècles d'histoires

Deuxième partie : Les lendemains chagrins des hommes politiques

On vous raconte l'histoire des Présidents de la Vème République quand ils quittent le pouvoir.

Ces jours d'après, synonymes de vide et de dépression. Giscard dans un monastère, de Gaulle dans l'ascenseur de l'Elysée, Mitterrand et les forces de l'esprit… Patrice Duhamel vous révèle leurs secrets !



à lire : Les jours d'après de Patrice Duhamel coécrit avec Jacques Santamaria, paru aux éditions de l'Observatoire



Les jours d'après