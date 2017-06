E=MC2 dans la Curiosité

publié le 07/06/2017 à 08:28

L'histoire de E=MC2

E=mc², vous connaissez cette équation mais vous ne savez pas forcément à quoi elle sert, comment elle a été élaborée et ce qu’elle a révolutionné...On vous dévoile les pouvoirs magiques de E=mc² avec le physicien et écrivain Christophe Galfard,

Christophe Galfard est l'auteur du livre E= mc², l'équation de tous les possibles publié aux éditions Flammarion

La fin d'une République

Une plongée dans l'une des périodes les plus fascinantes de notre histoire, mai 1958, quand le général de Gaulle revient au pouvoir à la faveur de la crise algérienne.

C'est à la mort de la IVème République que l'on assiste ce soir avec Geoffroy Caillet, journaliste du Figaro Histoire, qui publie un dossier passionnant sur ce thème, en partenariat avec RTL.



Voyage au bout de la ligne

On s’aventure dans les souterrains de nos villes avec ces aventuriers d’un nouveau genre. On les appelle les urbexeurs. Que découvrent-ils dans les entrailles du métro, dans les chantiers la nuit, dans les usines et friches industrielles abandonnées, vous allez frissonner mais vous ne serez pas tout seuls ! L'Urbexeur Greg et le journaliste Jérémie Pavlovic sont vos guides...

L'article Voyage au bout de la ligne est à retrouver dans le magazine Soixante Quinze du mois de juin.

