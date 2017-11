Duel de générations dans les Grosses Têtes

publié le 30/11/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui ne capte pas même quand elle n'essaie pas de téléphoner.

…Chantal Ladesou



Une Grosse Tête dont le nouvel album du chat a déjà reçu un prix : 11,95 euros.

… Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui sera au Bataclan le 12 décembre et lui c'est vrai.

…Baptiste Lecaplain



Une Grosse Tête qui est le Neymar des bonnes réponses et coûte aussi cher aux auditeurs que le brésilien au PSG.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qu'on peut contredire à condition d'avoir une bonne mutuelle.

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui pense qu'il vaut mieux servir un verre au Père que jeter une bouteille à la mer.

…Jean-Jacques Peroni

Laurent Ruquier

