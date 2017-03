Drôle d'hygiène et courtisans dans la Curiosité

publié le 19/03/2017 à 12:00

L'homme qui a arrêté de se doucher

Notre invité, le journaliste Guillaume d'Alessandro s'est lancé un défi... Ne plus se doucher pendant un mois ! Il raconte son quotidien au micro de La Curiosité et dans un article paru dans le magazine We Demain.



L'occasion de faire le point sur nos habitudes sanitaires à l'heure où l'on se demande si, finalement, se laver ne tuerait pas...

We Demain

Les courtisans

Notre consultant en histoire Pierre Baron nous emmène à la Cour du roi Soleil, dans les coulisses du Château de Versailles à la rencontre des courtisans. Un microcosme où se croisent entre 3000 et 10000 personnes, toutes désireuses d'approcher son altesse au plus près.

On entrera dans cet univers régit par l'étiquette, où s'organisaient aussi des fêtes somptueuses comme en témoigne la magnifique exposition présentée à Versailles jusqu'au 26 mars.

Chaussez vos plus beaux atours... On entre à la cour du roi !