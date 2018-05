Douglas Kennedy dans A La Bonne Heure

publié le 11/05/2018 à 12:30

Il est peut-être le plus français des écrivains américains ! Depuis le début de sa carrière, Douglas Kennedy a publié dix-huit ouvrages vendus à plus de huit millions d’exemplaires. Le 3 mai, le romancier sort le troisième volume de la trilogie qui a débuté à l'automne dernier, La symphonie du hasard, aux éditions Belfond.

"La-symphonie du hasard - Livre 3" de Douglas Kennedy (Belfond)

Après la découverte d'Alice et de sa famille dans le Livre 1 et l'escapade irlandaise du Livre 2, Douglas Kennedy nous ramène aux États-Unis dans le Livre 3, entre New York et Boston, sur les traces d'une Alice dévastée, en quête désespérée d'une forme de sérénité.

Sous le choc du drame advenu à Dublin, Alice est rentrée aux États-Unis. En rupture avec sa mère, elle quitte la maison familiale et trouve refuge dans le minuscule appartement de son ami Duncan à New York. L'heure est à la résignation : elle accepte un poste d'enseignante dans une petite université progressiste du Vermont et multiplie les allers-retours à New York. Retrouver le goût des autres, simplement de la vie, c'est tout ce qu'elle cherche.

Mais comment trouver la paix dans une période où tout n'est que changement ? Il lui faudra un dernier choc, esthétique, naturel, fondamental, pour réaliser que la vie est une succession d'incertitudes, une symphonie du hasard qui vaut le risque d'y prendre part.

