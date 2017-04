Dominique Farrugia est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 14/04/2017 à 12:30

En 2015, son précédent film Bis avec Kad Merad et Franck Dubosc avait séduit 1,5 million de spectateurs. Aujourd'hui, Dominique Farrugia est de retour au cinéma avec son septième long métrage intitulé Sous le même toit. Le réalisateur met en scène Louise Bourgoin et Gilles Lellouche, obligés de vivre ensemble malgré leur divorce.



"Sous le même toit" de Dominique Farrugia

L'histoire : Delphine (Louise Bourgoin) et Yvan (Gilles Lellouche) divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Sous le même toit" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.



Eric Dussart ''refait la télé'' les samedis et dimanches sur RTL

Tous les weekends, Eric Dussart et Jade vous présentent le rendez-vous dédié à la Télévision. Avec leur invité, ils retracent l'actualité du petit écran de manière légère et conviviale. Le samedi pour revenir sur la télé de la semaine et le dimanche pour évoquer la semaine à venir.



Jade et Eric Dussart refont la télé avec leurs invités

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande