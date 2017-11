publié le 22/11/2017 à 14:45

Celui qui a fait renaître Disney a pris congé. Six mois pour "réfléchir sur la marche à suivre" et "commencer à prendre mieux soin de (lui)" loin de son entreprise, aujourd'hui à la pointe du cinéma d'animation, peut-on lire dans un communiqué interne, envoyé par Disney à l'AFP, le 21 novembre. En cause ? Des accusations de comportements inappropriés envers son personnel, révélées par le magazine spécialisé dans l'industrie du film The Hollywood Reporter.



John Lasseter est le dernier grand nom rattrapé par la vague de scandales sexuels qui a déferlé sur Hollywood et toute la vie publique américaine depuis le début de l'affaire Harvey Weinstein. Réalisateur de Toy Story (1996) et de Cars (2006), John Lasseter a présenté ses excuses à "quiconque a déjà reçu une étreinte non consentie ou tout autre geste qui a franchi les limites, sous quelque forme que ce soit" de sa part.

Il reconnait également "avoir échoué" à insuffler une culture "de la confiance et du respect" dans ses studios. "J'ai récemment eu beaucoup de conversations difficiles qui ont été très douloureuses pour moi. Ce n'est jamais aisé de faire face à ses faux pas", a-t-il déclaré.



Une porte-parole de Disney a pour sa part assuré à l'AFP que l'entreprise s'engage "à maintenir un environnement de travail dans lequel tous les employées et employés sont respectés et ont la capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes". "Nous apprécions la sincérité de John et ses excuses", a-t-elle ajouté.

Des comportements "inadéquats"

Le magazine spécialisé dans l'industrie du film The Hollywood Reporter, citant de multiples sources anonymes, décrit un "schéma présumé de comportements inadéquats (de la part de John Lasseter) détaillé par des sources internes chez Disney et Pixar". Une source employée par Pixar a affirmé au Hollywood Reporter que John Lasseter était connu pour "attraper, embrasser, faire des commentaires sur des attributs physiques".



Une autre source raconte que "si on lui faisait une accolade, il vous murmurait dans l'oreille pendant longtemps". "Il vous étreignait encore et encore et tout le monde vous regardait", ajoute cette même source. D'autres affirment qu'il tentait toujours de mettre ses mains sur les jambes de ses collaboratrices.



Le magazine écrit également que "des avances non souhaitées" envers l'actrice et scénariste Rashida Jones, qui notamment travaillé sur Toy Story 4, ont entraîné son départ de ce projet plus tôt que prévu même si une source du studio l'attribue à des "différences créatives".