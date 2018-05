Camille Cerf, Amaury Leveaux et Olivier Dion dans "The Island : Célébrités"

publié le 15/05/2018 à 08:15

Quand les stars se mettent dans la peau de Robinson Crusoé. À la croisée entre À l'état sauvage et The Wild, M6 continue sur sa lancée aventurière avec The Island : célébrités. Dans cette version inédite du programme, plusieurs personnalités relèvent le défi de survivre sur une île déserte.



Comme lors des saisons précédentes avec les anonymes, l'expert de la survie Mike Horn distillera ses précieux conseils aux stars qui devront s'acclimater à leur milieu hostile. Abandonnés sur une île déserte, ces apprentis aventuriers seront accompagnés de quatre caméramans et d'un médecin pendant leur aventure.

Au casting de cette saison spéciale : onze célébrités connus dans le monde de la musique, du sport et de la télévision. Côté femmes, on découvre notamment les chanteuses Lââm, Priscilla Betti et Louisy Joseph, l'ex-Miss France 2015 Camille Cerf et la basketteuse Émilie Gomis. Chez les hommes, on retrouve aussi le rappeur Stomy Bugsy, le chanteur Olivier Dion, le danseur-chorégraphe Brahim Zaibat, mais aussi d'autres sportifs comme le rugbyman Christian Califano, le nageur Amaury Leveaux et le danseur sur glace Gwendal Peizerat.

Entre tempêtes tropicales, animaux sauvages et conditions de vie extrêmes, ces stars qui ont connu la gloire vont vivre l'enfer sur une île du Panama, dans l'Océan Pacifique.