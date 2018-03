Laurent Gerra imite désormais les couvertures des "Inrocks"

publié le 08/03/2018 à 13:23

Les amateurs de Laurent Gerra savent déjà que son talent va bien plus loin que les simples imitations vocales. Lors de ses spectacles ou pendant ses apparitions télévisées, l'humoriste prend la voix mais s'amuse aussi bien volontiers des attitudes corporelles des célébrités qu'il croque. Quelques grimaces ou mouvements d'épaules et Valérie Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy ou François Hollande sont convoqués.



La simple voix ne semble plus suffire à Laurent Gerra qui a offert depuis quelques jours ses réinterprétations toutes personnelles des dernières couvertures du magazine Les Inrocks. Tout a commencé avec la une consacré à Orelsan, le rappeur qui a triomphé aux dernières Victoires de la Musique. Sourire en coin et bonnet sur la tête, la photo était tellement frappante qu'elle a inspiré l'imitateur. "Moi aussi je peux faire la couverture des Inrocks si je mets un bonnet ?", lance-t-il sur Twitter en imitant l'artiste.

Laurent Gerra ne s'est pas limité à Orelsan. Quelques semaines plus tard, récidive. "Et si je mets une casquette et un survêt’ je peux la faire la couverture des Inrocks ?", demande-t-il en arborant une tenue très proche de celle de Booba qui faisait, lui aussi, la couverture du magazine. Et le 7 mars, c'est Eddy de Pretto qui a droit à son imitation. Même pose inconfortable sur une chaise et ce tweet amusé : "Et si je mets l’imper de Columbo, les chaussettes de Björn Borg et que je me fais la coiffure d’Agnès Varda, je peux faire la couv’ des Inrocks ?"

Moi aussi je peux faire la couverture des Inrocks si je mets un bonnet ? pic.twitter.com/icJOzHTHtx — Laurent Gerra (@LaurentGerra) 19 février 2018

Et si je mets une casquette et un survêt’ je peux la faire la couverture des Inrocks ? pic.twitter.com/zOg0sYDjEL — Laurent Gerra (@LaurentGerra) 5 mars 2018

Et si je mets l’imper de Columbo, les chaussettes de Björn Borg et que je me fais la coiffure d’Agnès Varda, je peux faire la couv’ des Inrocks ? pic.twitter.com/bjdamcdMCM — Laurent Gerra (@LaurentGerra) 7 mars 2018