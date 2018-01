Diane Kruger dans A La Bonne Heure

publié le 16/01/2018 à 12:30

Le 17 janvier prochain, Diane Kruger sera à l'affiche de In the Fade, le nouveau long métrage de Fatih Akin. Récompensée à Cannes en mai 2017 avec le Prix d'interprétation féminine, ce film est une consécration pour l'actrice allemande qui joue pour la première fois dans sa langue maternelle. Certains disent qu'elle pourrait même être nommée comme meilleure actrice aux Oscars dont la cérémonie aura lieu le 4 mars prochain.

"In the fade" de Fatih Akin avec Diane Kruger

L'histoire : La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

> ''In The Fade'' - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

