Des salopes et des ours dans La Curiosité

Les salopes de l'histoire

Elles s'appellent Cléopâtre, Messaline, Joséphine de Beauharnais, Catherine II de Russie, Mata Hari... Ce sont les salopes de l'histoire ! Des femmes à la sexualité libre, des femmes qui ont assumé et revendiqué leur beauté, leur pouvoir de séduction, leur infidélité, leur ambition, leur gourmandise pour les hommes et les plaisirs de la chair.

On fait leur connaissance avec Agnès Grossman qui signe un très bel ouvrage, Les salopes de l'Histoire, aux éditions Acropole.

"Les salopes de l'histoire, de Messaline à Mata Hari" de Agnès Grossmann (Acropole, 2016).

Espèces d'ours !

Saviez-vous que le bébé ours naît sans poils, aveugle et minuscule ? Que les ours sont présents sur tous les continents sauf en Afrique ? Qu'il en existe 8 espèces dans le monde? Saviez-vous aussi que jusqu'au moyen-âge, on le considérait comme le roi des animaux ? Pourquoi l'ours à lunettes s'appelle-t-il ainsi ? Est-ce que les ours aiment vraiment le miel ? Grimpent-ils tous aux arbres ?

Des secrets sur les ours, on en a plein à vous faire découvrir dans La Curiosité grâce à notre invitée Géraldine Véron, enseignant chercheur & Chargée de conservation de collections de Mammifères au Museum d'histoire naturelle à Paris.

Et pour en savoir encore plus... Direction l’exposition Espèces d’ours !, au Jardin des Plantes, Grande Galerie de l'Evolution, Muséum d'Histoire Naturelle, 36 rue Geoffroy de Saint-Hilaire, 75005 Paris. Jusqu'au 19 juin 2017.



Le jeu du week-end

Ecoutez-bien la question posée par Sidonie Bonnec et Thomas Hugues dans l'émission

Au bonheur des fautes

