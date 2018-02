Des grosses têtes majoritairement féminines aujourd'hui au grand studio RTL

publié le 22/02/2018 à 17:38

Une Grosse Tête qui enquête sur des meurtres à la télévision mais qui est la meilleure des complices sur RTL.

… Michèle Bernier



Une Grosse Tête qui a plus crié « oh oui » à la radio que Brigitte Lahaie et Clara Morgane au cinéma.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête reine de l’information et majesté des Grosses Tête.

…Christine Ockrent



Une Grosse Tête de moins en moins américaine et de plus en plus Parisienne.

…Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui vient chez nous faire du Stand-Up assis.

Baptiste Lecaplain



Une Grosse Tête qui a fêté ses 38 ans cette semaine et qui n’est plus une gamine.

…Steevy Boulay

Laurent Ruquier

