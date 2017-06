Des blagues redoutables de Bigard

Best of 18/06/17

publié le 18/06/2017 à 18:00

Arielle Dombasle parle espagnol et montre encore une fois sa mauvaise foi. Bigard trouve injuste qu'il ne soit pas au musée Grévin, Gérard Jugnot lui y est mais trouve que cela lui ressemble mort. Laurent Baffie est le style de Jean-Fi, il lui envoie des sms à quatre heures du matin. Sophie Davant est fan d'Olivier de Kersauson, elle aimerait être Olivette. Mais Sophie Davant trouve aussi Jean-Jacques Péroni très sexy, quant à Steevy il se la ferait bien, mais bien bourré. Laurent Ruquier parle d'un drôle de syndrome, sujet auquel Isabelle Mergault est très sensible. Tout ça et bien d'autres bons moments dans ce meilleur de la semaine...

Olivier De Kersauson dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier