Derniers spécimens dans la Curiosité

publié le 08/02/2017 à 18:33

Les derniers spécimens

Ce sont les derniers de leur genre et à ce titre on en parle peu… Qui sont ces « derniers » ? Un homme s’est passionné pour eux, Bruno Léandri écrivain et humoriste, il nous raconte ce soir le dernier magnétoscope, la dernière 2CV ou encore le dernier bourreau.

Bruno Léandri est l'auteur du livre Les derniers aux éditions Taillandier.

Les derniers

La piquante Pamela Churchill

Cette femme aimait le luxe, le pouvoir et les hommes. Pamela Churchill -Harriman a fini sa carrière comme ambassadeur des Etats-Unis à Paris, mais avant ça, elle a connu Churchill, Sinatra, Gianni Agnelli, Maurice Druon, un prince indien, un comte anglais et Bill Clinton.



La piquante Pamela Churchill nous est racontée par Stéphanie Des Horts auteure du livre Pamela paru chez Albin Michel.

Pamela

Les bas-fonds de Moscou

Plongeons dans les bas-fonds de Moscou avec un Français commandant d'une société de sécurité privée.

Son univers, ce sont les armes, les oligarques, les prostituées, la guerre et la mort. On vous raconte l'histoire de Paul-Henri Guiter, fils de haut-fonctionnaire que rien ne destinait à un tel destin !

Paul-Henri Guiter et Jean-Louis Bachelet sont les auteurs du livre L'étoile noire paru chez Arthaud.

L'étoile noire