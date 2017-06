Députés fous dans la Curiosité

publié le 08/06/2017 à 19:20

Des députés complètement fous

Dimanche, on vote pour le premier tour des élections législatives et la probabilité de voir débarquer beaucoup de nouveaux députés est assez forte. Certains seront-ils aussi loufoques que ceux dont l'écrivain et historien Bruno Fuligni va nous raconter l'histoire ?

Bruno Fuligni est l'auteur du livre La chambre ardente, utopistes et aventuriers du palais Bourbon publié en poche chez Biblis

La chambre ardente, utopistes et aventuriers du palais Bourbon

Quel rôle pour la Première Dame ?

Quel est le rôle de la Première dame ? Pourquoi n’a-t-elle pas de statut officiel ? Où travaille-t-elle ? Qui sont ses collaborateurs et a-t-elle une carte de crédit de l’Etat…. ? Beaucoup de questions et de réponses livrées par Yves Derai, rédacteur en chef du Parisien Magazine / Aujourd'hui en France.

Quel statut pour la Première Dame c’est le thème de l’article de Gaëtane Morin à lire dans le Parisien Magazine/Aujourd’hui en France, en kiosque demain !

Le Parisien Magazine du vendredi 9 juin 2017

énigmes scientifiques

Pourquoi dort-on ? Pourquoi vieillit-on ? D’où vient la langue basque ? Des questions simples et pourtant des énigmes qui ont pris la tête et font encore bouillir les neurones des plus grands scientifiques du monde entier. On les découvre avec David Louapre.

David Louapre est l'auteur du livre Insoluble mais vrai ! paru aux éditions Flammarion.

Découvrez la chaîne youtube de David Louapre Science étonnante

Insoluble mais vrai ! Ces énigmes et casse-tête qui résistent encore à la science