Depardieu et trésors dans La Curiosité

publié le 04/08/2017 à 12:00

Première partie : 5 ans avec Depardieu

Savez-vous pourquoi Gérard Depardieu a un tatouage marqué "chapouf" sur l'avant-bras gauche ? Qu'il vit le plus souvent en caleçon ? Que dès qu'il rentre dans un restaurant, l'ogre Depardieu inspecte les cuisines ?

Des anecdotes comme celles-ci, notre invité Matthieu Sapin en a plein ses planches à dessin… Et pour preuve, il vient de passer cinq années dans les pattes de Depardieu !



Après avoir arpenté pendant une année les coulisses de l'Elysée, il nous livre un portrait touchant, drôle, énervant et émouvant de l'homme. Un quintal de talent et de provocation, un comédien qui aime croquer la vie à pleine dents. Une force de la nature qui a survécu à cinq pontages, trois accidents de moto, un coma… La suite, c'est Matthieu Sapin qui vous la raconte au micro de La Curiosité !



Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu

2ème partie : Les incroyables trésors Français

On part à la chasse au trésors… il en existerait plus de 7000 encore à débusquer en France !

L’occasion de rêver en compagnie d'Hubert Delobette qui va vous vous raconter les plus belles prises déjà réalisées !

Hubert Delobette est l'auteur du livre Histoires des plus incroyables trésors français paru aux Editions du Papillon Rouge.



Histoires des plus incroyables trésors français