Depardieu et César Ritz dans La Curiosité

publié le 22/04/2017 à 12:00

La Curiosité Est Un Vilain Défaut accompagne aussi vos week-ends ! Retrouvez Sidonie Bonnec et Thomas Hugues le samedi et le dimanche de 14h à 15h.

5 ans dans les pas de Depardieu

Savez-vous pourquoi Gérard Depardieu a un tatouage marqué "chapouf" sur l'avant-bras gauche ? Qu'il vit le plus souvent en caleçon ? Que dès qu'il rentre dans un restaurant, l'ogre Depardieu inspecte les cuisines ?

Des anecdotes comme celles-ci, notre invité Matthieu Sapin en a plein ses planches à dessin… Et pour preuve, il vient de passer cinq années dans les pattes de Depardieu !

Après avoir arpenté pendant une année les coulisses de l'Elysée, il nous livre un portrait touchant, drôle, énervant et émouvant de l'homme. Un quintal de talent et de provocation, un comédien qui aime croquer la vie à pleine dents. Une force de la nature qui a survécu à cinq pontages, trois accidents de moto, un coma… La suite, c'est Matthieu Sapin qui vous la raconte au micro de La Curiosité !



Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu

César Ritz

On le surnommait le roi des hôteliers et l'hôtelier des Rois, César Ritz a donné son nom à l'un des plus grands palaces parisiens, en travaux actuellement et qui vient d'ailleurs de subir un incendie sur le chantier.

On vous raconte l'histoire de ce génie venu de Suisse avec Pauline-Gaïa Laburte l'auteure du livre Ritzy publié chez Albin Michel.





Ritzy

Le jeu du week-end

à l’occasion du 80ème anniversaire du Palais de la Découverte, l'un d'entre vous sera l'heureux gagnant de 4 entrées pour visiter le palais de la découverte à Paris, ses expositions temporaires et une séance au planétarium… !



Envoyez votre réponse avant dimanche 23h59 à l'adresse suivante : lacuriosite@rtl.fr.

Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance !



Pour vous aider, réécoutez notre émission sur les plastiques