David Ginola dans A La Bonne Heure

publié le 16/11/2017 à 12:30

Un temps suspendue à cause de l'affaire Gilbert Rozon, la 12ème saison de La France a un incroyable talent fera finalement son retour le 16 novembre sur M6 en prime time. David Ginola enfile à nouveau le costume d'animateur pour la deuxième année consécutive.

David Ginola et le jury de "La France a un incroyable talent" sur M6

Près de 150 candidats se sont présentés devant le jury cette année, parmi lesquels 40 ont été sélectionnés pour participer aux phases finales. Pour tenter de valider une place en finale, ils auront 2 minutes pour présenter un numéro inédit sur scène.

Hélène Segara, Eric Antoine et Kamel Ouali évalueront leur prestation et auront le pouvoir de désigner les finalistes. Comme chaque année, ils seront rejoints par un juré « guest » qui aura le pouvoir de Golden Buzzer son candidat coup de cœur pour l’envoyer directement en finale. Le chanteur Soprano sera le juré « guest » de cette première émission.



Tout au long de l’émission, il sera également possible de découvrir le meilleur des auditions à travers de nombreux magnétos inédits. Des talents les plus exceptionnels aux plus farfelus, en passant par les performances des Golden Buzzer décernés par le jury et David Ginola.



À l’issue de ces phases finales, 8 candidats rejoindront les 5 qualifiés d’office pour le dénouement de la saison, en direct. A la clé : le titre d’Incroyable Talent 2017 et 100 000 euros.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande