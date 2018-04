David Foenkinos dans A La Bonne Heure

publié le 05/04/2018 à 12:30

Après le succès de L'affaire Henri Pick en 2016, vendu à plus de 180.000 exemplaire et bientôt adapté au cinéma, David Foenkinos revient avec un quinzième roman : Vers la beauté. L'ouvrage poursuit l’exploration du monde de l’art entamée par son auteur avec Charlotte, couronné par le Renaudot et le Goncourt des lycéens en 2014.

"Vers la beauté", le nouveau roman de David Foenkinos

L'histoire : Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée d’Orsay. Personne ne connaît les raisons de cette reconversion ni le traumatisme qu’il vient d’éprouver. Pour survivre, cet homme n'a trouvé qu’un remède, se tourner vers la beauté. Derrière son secret, on comprendra qu’il y a un autre destin, celui d’une jeune femme, Camille, hantée par un drame.

