Dany Brillant dans A La Bonne Heure

publié le 01/02/2018 à 12:30

Dany Brillant est dans le studio d' "A la bonne heure !" avec Stéphane Bern sur RTL. Le chanteur fait son grand retour avec un 10ème album intitulé "Rock and Swing", en vente dès le 2 février. Ce nouvel opus, Dany le résume ainsi: "un album lumineux, 50% rock, 50% swing et 100% dansant, qui célèbre l'amour et la fureur de vivre."

Un single est déjà sorti, "C'est l'amour qui rend heureux", et Dany Brillant sera en tournée partout en France à partir du mois de mars, avec un passage salle Pleyel à Paris les 2 et 3 juin prochain.

41VIXF0wVpL

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.